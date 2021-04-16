Флоренци стал трансферной целью «Интера»

Правый защитник «Пари Сен-Жермен» Алессандро Флоренци, арендованный у «Ромы» до конца текущего сезона, может вернуться в Серию А.

Согласно информации La Gazzetta dello Sport, французский клуб не собирается подписывать полноценный контракт с 30-летним итальянцем по окончании арендного соглашения. Данной ситуацией хочет воспользоваться «Интер», заинтересованный в услугах опытного игрока, который способен сыграть как обороне, так и в средней линии.

Флоренци присоединился к «ПСЖ» в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне он отыграл 29 матчей, забил два гола и отдал один ассист. В составе сборной Италии защитник провел 42 встречи (2 гола).