«Реал» не будет продавать Эдегора в «Арсенал»

Атакующий полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор, арендованный у «Реала» до конца сезона-2020/21, должен вернуться в мадридский клуб ближайшим летом.

По информации Marca, руководство «сливочных» не собирается отпускать 22-летнего норвежца в другую команду и намерено сделать ставку на хавбека в следующем сезоне.

Помимо Эдегора, «галактикос» отклонит все трансферные предложения по полузащитнику Федерико Вальверде, а также двум форвардам Винисиусу Жуниору и Родриго.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» хотел продлить аренду футболиста еще на сезон.

Напомним, в составе «канониров» Эдегор отыграл 13 матчей, отличившись двумя забитыми мячами.