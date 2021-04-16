«Лидс» предложит 10-12 миллионов евро за защитника «Сампдории» Колли

«Лидс» заинтересован в услугах центрального защитника «Сампдории» Омара Колли.
Как сообщает итальянский журналист Николо Скира на своей странице в Twitter, английский клуб считает 28-летнего гамбийца отличным вариантом усиления оборонительной линии.
По информации источника, руководство «павлинов» готово предложить за игрока 10-12 миллионов евро.
Колли перешел в «Сампдорию» в июле 2018 года из «Генка» за восемь миллионов евро. В общей сложности он провел за итальянскую команду 78 матчей, забил один гол и отдал один ассист. Контракт игрока действует до 30 июня 2025-го.
источник: «Советский спорт»