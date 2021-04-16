Экс-игрок сборной Украины: Киевское «Динамо» только само может потерять титул чемпионов этого сезона

Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко оценил шансы киевского «Динамо» стать чемпионом Украины по итогам нынешнего сезона.
Отметим, что подопечные Мирчи Луческу занимают первое место в турнирной таблице, набрав 52 очка после 21 тура.
17 апреля киевляне сыграют против «Шахтера», занимающего вторую строчку (45 очков).
– На мой взгляд, «Динамо» только само может лишить себя чемпионского звания. Это в том случае, если у них вдруг куда-то улетучится запредельная самоотдача, желание действовать через не могу и испарится удача. Все же в нынешнем состоянии «Динамо» – это еще не та команда, которая может побеждать всех подряд на классе. И все же, думаю, что динамовцы на финише своего уже не упустят. Слишком близко они подобрались к вершине, – приводит слова Гецко «Метарейтинг Украина».
В первом круге донецкий клуб победил «Динамо» со счетом 3:0.