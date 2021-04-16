Экс-голкипер киевского «Динамо»: Считаю динамовцев фаворитами матча против «Шахтера»

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Нидерланды - Первый дивизион 19:00 НЕК Неймеген 0 АЗ Алкмар-2 0 П1 1.53 Х 4.20 П2 5.50
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Айнтрахт Б 0 Падерборн 07 0 П1 3.30 Х 3.40 П2 2.22
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Дармштадт 98 0 Гройтер Фюрт 0
Англия - Чемпионшип 20:00 Рединг 0 Кардифф Сити 0 П1 2.20 Х 3.30 П2 3.60
Англия - Чемпионшип 20:00 Блэкберн Ровер 0 Дерби Каунти 0 П1 2.15 Х 3.40 П2 3.60
Испания - Сегунда 20:00 Фуэнлабрада 0 Сабадель 0 П1 1.90 Х 3.30 П2 4.60
Португалия - Примейра 20:45 Боавишта 0 Пасуш де Ферре 0 П1 2.60 Х 3.10 П2 3.00
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Рода 0 НАК Бреда 0 П1 2.40 Х 3.50 П2 2.70
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Камбюр 0 Хелмонд Спорт 0 П1 1.17 Х 6.80 П2 13.5
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Осс 0 МВВ Маастрихт 0 П1 2.40 Х 3.20 П2 2.90
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Дордрехт 0 Ден Босх 0 П1 3.10 Х 3.60 П2 2.10
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Эйндховен 0 Аякс-2 0 П1 2.85 Х 3.70 П2 2.20
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Утрехт-2 0 Волендам 0 П1 4.70 Х 4.00 П2 1.63
Аргентина - Примера 21:00 Тальерес 0 Унион 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.16
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Телстар 0 Эксельсиор 0 П1 2.40 Х 3.60 П2 2.65
Германия - Бундеслига 21:30 РБ Лейпциг 0 Хоффенхайм 0 П1 1.40 Х 5.10 П2 7.90
Англия - Первая лига 21:45 Питерборо Юнай 0 Нортгемптон Та 0 П1 1.47 Х 4.40 П2 6.90
Франция - Лига 1 22:00 Лилль 0 Монпелье 0 П1 1.64 Х 4.10 П2 5.50
НБА - регулярный чемпионат 22:00 Юта Джаз 0 Индиана Пэйсер 0 П1 1.23 П2 4.40
Испания - Сегунда 22:00 Жирона 0 Сарагоса 0 П1 2.30 Х 2.90 П2 3.70
Италия - Серия B 22:00 СПАЛ 0 Асколи 0 П1 2.30 Х 3.10 П2 3.50
Англия - Премьер-лига 22:00 Эвертон 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 3.50 Х 3.60 П2 2.16
Португалия - Сегунда 22:30 Вилафранкензе 0 Лейшойнш 0 П1 2.70 Х 2.80 П2 2.90
Португалия - Примейра 23:00 Фаренсе 0 Спортинг 0 П1 6.00 Х 3.80 П2 1.65
Аргентина - Примера 23:00 Альдосиви 0 Росарио Сентра 0 П1 2.20 Х 3.20 П2 3.00
16 апреля 12:41
автор: Владислав Корегин

Экс-голкипер киевского «Динамо»: Считаю динамовцев фаворитами матча против «Шахтера»

Игра состоится завтра, 17 апреля.

Бывший голкипер киевского «Динамо» и «Днепра» Святослав Сирота поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата Украины между бело-голубыми и «Шахтером».

Напомним, что игра запланирована на 17 апреля в Киеве.

– На данном этапе, безусловно, даже несмотря на кадровые потери, фаворитом является «Динамо». Хотя всего год назад ситуация была кардинально противоположной, но это футбол и все может случиться. Принципиальная разница была в назначениях новых тренеров. «Динамо» сделало правильный выбор, «Шахтер» – ошибся. Все видят значительный регресс в выступлениях «Шахтера», а у «Динамо» – все наоборот, – приводит слова Сироты «Метарейтинг Украина».

На данный момент подопечные Мирчи Луческу занимают первое место в турнирной таблице, набрав 52 очка после 21 тура. Донецкий клуб отстает от лидера на семь очков.

источник: «Метарейтинг Украина»
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