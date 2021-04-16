Экс-голкипер киевского «Динамо»: Считаю динамовцев фаворитами матча против «Шахтера»

Бывший голкипер киевского «Динамо» и «Днепра» Святослав Сирота поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата Украины между бело-голубыми и «Шахтером».

Напомним, что игра запланирована на 17 апреля в Киеве.

– На данном этапе, безусловно, даже несмотря на кадровые потери, фаворитом является «Динамо». Хотя всего год назад ситуация была кардинально противоположной, но это футбол и все может случиться. Принципиальная разница была в назначениях новых тренеров. «Динамо» сделало правильный выбор, «Шахтер» – ошибся. Все видят значительный регресс в выступлениях «Шахтера», а у «Динамо» – все наоборот, – приводит слова Сироты «Метарейтинг Украина».

На данный момент подопечные Мирчи Луческу занимают первое место в турнирной таблице, набрав 52 очка после 21 тура. Донецкий клуб отстает от лидера на семь очков.