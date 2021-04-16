Шамиль Газизов: Пока точно не известно, сыграет ли Урунов против «Спартака»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о том, сыграет ли атакующий полузащитник уфимцев Остон Урунов в матче 26-го тура Российской Премьер-лиги со «Спартаком».

Ранее появилась информация, что 20-летний игрок не успел восстановиться от травмы, полученного в матче 1/4 финала Кубка России против «Ахмата» (0:1).

– Пока точно не известно, сыграет ли Урунов со «Спартаком», но он тренируется. Дальше будет решать тренер. Окончательного решения еще нет, – цитирует Газизова Sport24.

Напомним, что начало нынешнего сезона хавбек начинал в «Спартаке». В зимнее трансферное окно клуб из Башкортостана арендовал игрока до лета 2021 года. В составе уфимцев он провел семь матчей, отдав один ассист.

Игра между «Спартаком» и «Уфой» состоит 18 апреля в Москве. Начало встречи – в 19:00 мск.