«Милан» поборется с «Наполи» за Ламелу

Фланговый нападающий «Тоттенхэма» Эрик Ламела все ближе к тому, чтобы продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

По информации Calcio Mercato, 29-летнего аргентинца хочет подписать «Милан», рассчитывающий усилить атакующую линию в случае выхода команды в Лигу чемпионов. Таким образом, «россонери» станет конкурентом «Наполи» в борьбе за форварда. Сам футболист заинтересован в переходе в один из клубов Серии А.

Ламела выступает за «Тоттенхэм» с августа 2013 года. В нынешнем сезоне он отыграл 31 матч, забил четыре гола и отдал один ассист. Его контракт рассчитан до лета 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 16 миллионов евро.