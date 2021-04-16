«Реал» назвал игроков, с кем не планирует расставаться

Руководство мадридского «Реала» сообщило с кем из футболистов своей команды хотят продолжить сотрудничество, об этом сообщает «МК-Спорт», ссылая на Marca.

В список «неприкасаемых» футболистов попали Карим Бензема, Тони Кроос, Тибо Куртуа, Каземиро, Фредерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго, а также норвежец Мартин Эдегор, выступающий в этом сезоне на правах аренды за лондонский «Арсенал».

В текущем сезоне Ла Лиги «Реал» после 30-и туров располагается на втором месте с 66 очками.