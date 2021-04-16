Сегодня на «Матч ТВ» и «PREMIER» выходит новое футбольное шоу

Телеканал «Матч ТВ» в 12:45 покажет лучшие моменты серии. Автором идеи проекта выступил популярный футбольный журналист Нобель Арустамян.

В первом эпизоде главный тренер команды «Ростов», Валерий Карпин, готовит игроков к матчам против «Спартака» и «Рубина», рассказывает о трёх годах жизни в Ростове и о цене успеха. Вторым героем серии стал болельщик команды, Сергей, поддерживающий местный клуб более 20 лет. Он показывает свои предматчевые ритуалы и признается, что именно из-за любви к футболу полностью поменял свою жизнь.

Реалити-шоу «Ростов-на-кону» покажет симбиоз города и футбольной команды, расскажет о цене успеха в футболе и труде многих людей, которые работают в клубе.

Ранее PREMIER и «Матч ТВ» анонсировали стратегическое сотрудничество. Оно включает в себя совместное производство спортивных развлекательных программ, которые спродюсирует команда «Матч ТВ». «Ростов-на-кону» — одно из четырех новых шоу, которые ранее анонсировали видеосервис и телеканал.