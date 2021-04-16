Сегодня на «Матч ТВ» и «PREMIER» выходит новое футбольное шоу

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Нидерланды - Первый дивизион 19:00 НЕК Неймеген 0 АЗ Алкмар-2 0 П1 1.53 Х 4.20 П2 5.50
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Айнтрахт Б 0 Падерборн 07 0 П1 3.30 Х 3.40 П2 2.22
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Дармштадт 98 0 Гройтер Фюрт 0
Испания - Сегунда 20:00 Фуэнлабрада 0 Сабадель 0 П1 1.90 Х 3.30 П2 4.60
Англия - Чемпионшип 20:00 Рединг 0 Кардифф Сити 0 П1 2.20 Х 3.30 П2 3.60
Англия - Чемпионшип 20:00 Блэкберн Ровер 0 Дерби Каунти 0 П1 2.10 Х 3.50 П2 3.60
Португалия - Примейра 20:45 Боавишта 0 Пасуш де Ферре 0 П1 2.60 Х 3.10 П2 3.00
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Рода 0 НАК Бреда 0 П1 2.40 Х 3.50 П2 2.70
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Камбюр 0 Хелмонд Спорт 0 П1 1.17 Х 6.80 П2 13.5
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Осс 0 МВВ Маастрихт 0 П1 2.40 Х 3.20 П2 2.90
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Дордрехт 0 Ден Босх 0 П1 3.20 Х 4.00 П2 1.94
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Эйндховен 0 Аякс-2 0 П1 2.85 Х 3.80 П2 2.17
Аргентина - Примера 21:00 Тальерес 0 Унион 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.16
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Телстар 0 Эксельсиор 0 П1 2.40 Х 3.60 П2 2.65
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Утрехт-2 0 Волендам 0 П1 4.80 Х 4.30 П2 1.58
Германия - Бундеслига 21:30 РБ Лейпциг 0 Хоффенхайм 0 П1 1.40 Х 5.10 П2 7.90
Англия - Первая лига 21:45 Питерборо Юнай 0 Нортгемптон Та 0 П1 1.55 Х 4.10 П2 6.10
Испания - Сегунда 22:00 Жирона 0 Сарагоса 0 П1 2.30 Х 2.90 П2 3.70
Франция - Лига 1 22:00 Лилль 0 Монпелье 0 П1 1.55 Х 4.20 П2 6.50
Англия - Премьер-лига 22:00 Эвертон 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 3.60 Х 3.70 П2 2.10
Италия - Серия B 22:00 СПАЛ 0 Асколи 0 П1 2.30 Х 3.10 П2 3.50
НБА - регулярный чемпионат 22:00 Юта Джаз 0 Индиана Пэйсер 0 П1 1.23 П2 4.40
Португалия - Сегунда 22:30 Вилафранкензе 0 Лейшойнш 0 П1 2.75 Х 2.85 П2 2.75
Аргентина - Примера 23:00 Альдосиви 0 Росарио Сентра 0 П1 2.20 Х 3.20 П2 3.00
Португалия - Примейра 23:00 Фаренсе 0 Спортинг 0 П1 6.00 Х 3.80 П2 1.65
16 апреля 14:33

Сегодня на «Матч ТВ» и «PREMIER» выходит новое футбольное шоу

Первый выпуск футбольного реалити «Ростов-на-кону» с участием профессиональной команды «Ростов» уже доступен на видеосервисе PREMIER с 10:00.

Телеканал «Матч ТВ» в 12:45 покажет лучшие моменты серии. Автором идеи проекта выступил популярный футбольный журналист Нобель Арустамян.

В первом эпизоде главный тренер команды «Ростов», Валерий Карпин, готовит игроков к матчам против «Спартака» и «Рубина», рассказывает о трёх годах жизни в Ростове и о цене успеха. Вторым героем серии стал болельщик команды, Сергей, поддерживающий местный клуб более 20 лет. Он показывает свои предматчевые ритуалы и признается, что именно из-за любви к футболу полностью поменял свою жизнь.

Реалити-шоу «Ростов-на-кону» покажет симбиоз города и футбольной команды, расскажет о цене успеха в футболе и труде многих людей, которые работают в клубе.

Ранее PREMIER и «Матч ТВ» анонсировали стратегическое сотрудничество. Оно включает в себя совместное производство спортивных развлекательных программ, которые спродюсирует команда «Матч ТВ». «Ростов-на-кону» — одно из четырех новых шоу, которые ранее анонсировали видеосервис и телеканал.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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