«Спартак» рассматривает кандидатуру Фонсеки на пост главного тренера команды

Московский «Спартак» заинтересован в услугах главного тренера итальянской «Ромы» Паулу Фонсеки, который по всей видимости покинет римскую команду в июне этого года, об этом сообщает Sport Mediaset.

Контракт португальца истекает летом 2021 года, руководство «Ромы» скорее всего не станет продлевать соглашение с португальцем, если команда не попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона.

В текущем сезоне «Рома» занимает седьмое место после 30-и туров с 54 очками.

Контракт португальца истекает летом 2021 года, руководство «Ромы» скорее всего не станет продлевать соглашение с португальцем, если команда не попадет в Лигу чемпионов по итогам чемпионата Италии.

В текущем сезоне «Рома» занимает седьмое место после 30-и туров с 54 очками.