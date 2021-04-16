«Арена Химки» готова принять матч 29-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо»

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Нидерланды - Первый дивизион 19:00 НЕК Неймеген 0 АЗ Алкмар-2 0 П1 1.65 Х 4.00 П2 4.60
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Айнтрахт Б 0 Падерборн 07 0 П1 3.30 Х 3.40 П2 2.22
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Дармштадт 98 0 Гройтер Фюрт 0
Испания - Сегунда 20:00 Фуэнлабрада 0 Сабадель 0 П1 1.90 Х 3.30 П2 4.60
Англия - Чемпионшип 20:00 Блэкберн Ровер 0 Дерби Каунти 0 П1 2.10 Х 3.50 П2 3.60
Англия - Чемпионшип 20:00 Рединг 0 Кардифф Сити 0 П1 2.20 Х 3.30 П2 3.60
Португалия - Примейра 20:45 Боавишта 0 Пасуш де Ферре 0 П1 2.60 Х 3.10 П2 3.00
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Эйндховен 0 Аякс-2 0 П1 2.85 Х 3.80 П2 2.17
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Телстар 0 Эксельсиор 0 П1 2.55 Х 3.50 П2 2.50
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Осс 0 МВВ Маастрихт 0 П1 2.30 Х 3.30 П2 3.00
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Дордрехт 0 Ден Босх 0 П1 3.20 Х 4.00 П2 1.94
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Рода 0 НАК Бреда 0 П1 2.40 Х 3.50 П2 2.70
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Камбюр 0 Хелмонд Спорт 0 П1 1.17 Х 6.80 П2 13.5
Аргентина - Примера 21:00 Тальерес 0 Унион 0 П1 7.70 Х 2.60 П2 1.70
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Утрехт-2 0 Волендам 0 П1 4.80 Х 4.30 П2 1.58
Германия - Бундеслига 21:30 РБ Лейпциг 0 Хоффенхайм 0 П1 1.40 Х 5.10 П2 7.90
Англия - Первая лига 21:45 Питерборо Юнай 0 Нортгемптон Та 0 П1 1.55 Х 4.10 П2 6.10
Испания - Сегунда 22:00 Жирона 0 Сарагоса 0 П1 2.30 Х 2.90 П2 3.70
Италия - Серия B 22:00 СПАЛ 0 Асколи 0 П1 2.30 Х 3.10 П2 3.50
НБА - регулярный чемпионат 22:00 Юта Джаз 0 Индиана Пэйсер 0 П1 1.23 П2 4.40
Англия - Премьер-лига 22:00 Эвертон 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 3.60 Х 3.70 П2 2.10
Франция - Лига 1 22:00 Лилль 0 Монпелье 0 П1 1.55 Х 4.20 П2 6.50
Португалия - Сегунда 22:30 Вилафранкензе 0 Лейшойнш 0 П1 2.90 Х 2.90 П2 2.60
Аргентина - Примера 23:00 Альдосиви 0 Росарио Сентра 0 П1 3.00 Х 3.10 П2 2.37
Португалия - Примейра 23:00 Фаренсе 0 Спортинг 0 П1 6.00 Х 3.80 П2 1.65
16 апреля 15:57
автор: Максим Скороходов

«Арена Химки» готова принять матч 29-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо»

Железнодорожники наказаны матчем на нейтральным поле из-за нарушения начальника команды Сухины.

Заместитель генерального директора «Арены Химки» Дмитрий Устинов сообщил, что стадион готов принять матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Динамо».

«У нас пока информации такого рода нет. Если будет обращение, думаю, об этом станет известно. Данный тур «Химки» будут играть на выезде, никаких особых заявок по этой дате нет. Сильно двигаться не придется, следовательно, стадион готов принять матч «Локомотива». Вопрос в принятии решения клубом. Альтернатив много, но мы готовы», - приводит слова Устинова «Чемпионат».

Напомним, что «Локомотив» получил наказание в виде одного матча на нейтральном поле из-за того, что начальник команды Станислав Сухина без разрешения заходил в судейскую комнату перед началом встречи со «Спартаком» в рамках 25-го тура РПЛ.

Матч 29-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» должен пройти 8 мая, «Химки» в свою очередь в этом туре играют в гостях против московского «Спартака» 10 мая.

источник: Чемпионат.com
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