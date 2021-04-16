«Арена Химки» готова принять матч 29-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо»

Заместитель генерального директора «Арены Химки» Дмитрий Устинов сообщил, что стадион готов принять матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Динамо».

«У нас пока информации такого рода нет. Если будет обращение, думаю, об этом станет известно. Данный тур «Химки» будут играть на выезде, никаких особых заявок по этой дате нет. Сильно двигаться не придется, следовательно, стадион готов принять матч «Локомотива». Вопрос в принятии решения клубом. Альтернатив много, но мы готовы», - приводит слова Устинова «Чемпионат».

Напомним, что «Локомотив» получил наказание в виде одного матча на нейтральном поле из-за того, что начальник команды Станислав Сухина без разрешения заходил в судейскую комнату перед началом встречи со «Спартаком» в рамках 25-го тура РПЛ.

Матч 29-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» должен пройти 8 мая, «Химки» в свою очередь в этом туре играют в гостях против московского «Спартака» 10 мая.