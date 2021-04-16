РФС оштрафовал Козловцева и Сухину на 150 тысяч рублей

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал решение оштрафовать начальников московских «Спартака» и «Локомотива», Василия Козловского и Станислава Сухину соответственно.

— Что касается начальников команд, за нарушение регламента чемпионата России каждый из них оштрафован на 150 тыс. рублей. Также мы обратили внимание департамента судейства на работу судейской бригады, так как она не отразила факты о том, что Сухина заходил четырежды в судейскую. Ни Сухина, ни Козловцев не спрашивали разрешения на вход в судейскую, они просто заходили, — приводит ТАСС слова Григорьянца.

Напомним, что матч 25-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак» завершился со счетом 2:0.