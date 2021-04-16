Три матча «Герты» перенесены из-за вспышки коронавируса в команде

Как сообщает «РИА Новости», три ближайших матча берлинской «Герты» в немецкой Бундеслиге с «Майнцем», «Фрайбургом» и «Шальке», которые должны были состояться 18-го, 21-го и 24-го апреля соответственно, перенесены на более поздние сроки из-за четырех случаев заражения коронавирусом у игроков и тренеров клуба.

Так, положительные тесты сдали футболисты Доли Лукебакио и Марвин Платтенхардт, а также главный тренер команды Паль Дардаи и его помощник Адмир Хамзагич.

Берлинцы ушли на 14-дневный карантин и обратились в лигу с просьбой о переносе указанных матчей.

Напомним, после 28-и туров «Герта» занимает 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги с 26-ю очками.