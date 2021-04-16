Матч 29-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» пройдет в присутствии зрителей

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, что наказание «Локомотива» провести матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо» на нейтральном поле не подразумевает запрет на посещение зрителями данной игры.

«Нейтральное поле не означает отсутствие зрителей. Хоть полный стадион можно собрать, в зависимости от места проведения и ограничений», - приводит слова Григорьянца «Чемпионат».

Напомним, что «Локомотив» получил наказание в виде одного матча на нейтральном поле из-за того, что начальник команды Станислав Сухина без разрешения заходил в судейскую комнату перед началом встречи со «Спартаком» в рамках 25-го тура РПЛ.