Член совета директоров «Локомотива» Филатов назвал наказание своего клуба несправедливым

Член совета директоров московского «Локомотива» Валерий Филатов считает, что клуб получил несправедливое наказание за действия своего начальника Станислава Сухины перед началом встречи со «Спартаком» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги.

«Несправедливо наказали нас. И почему все всегда связано со «Спартаком» - это уже надоело. Может, им сразу отдать второе место, чтобы успокоились», - приводит слова Филатова ТАСС.

Напомним, что «Локомотив» получил наказание в виде проведения домашнего матча против московского «Динамо» на нейтральном поле из-за того, что Сухина без разрешения заходил в судейскую комнату.