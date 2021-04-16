Конате – о своем будущем в «Лейпциге»: Мы хотим дойти до финала Кубка Германии

Футболист немецкого «Лейпцига» Ибраима Конате прокомментировал свое будущее в команде.

— Мой контракт с «Лейпцигом» действует до 2023 года. Контракты существуют для того, чтобы их выполнять. Что касается интереса «Ливерпуля», слухов в футболе всегда много, и многие сразу верят в них. Ни мне, ни моим агентам из «Ливерпуля» не звонили. У меня есть большие цели в «Лейпциге». В Бундеслиге мы хотим забраться как можно выше, а также дойти до финала Кубка Германии, — приводит слова 21-летнего футболиста Bild.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги Конате провел 11 матчей, в которых забил один гол.