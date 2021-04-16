Вячеслав Колосков: Наказывать нужно было только начальников «Локомотива» и «Спартака»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал наказания Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) по итогам матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» - «Спартак».

КДК в пятницу обязал «Локомотив» провести матча чемпионата России против «Динамо» на нейтральном поле, а также оштрафовал клуб на 300 тысяч рублей за то, что начальник команды Станислав Сухина без разрешения заходил в судейскую комнату. Сам Сухина получил штраф на 150 тысяч рублей. Такое же наказание за аналогичное нарушение получил начальник «Спартака» Василий Козловцев.

«Не бог весть какое нарушение, чтобы применять драконовские меры к нарушителю – пожизненно отстранять от футбола или присуждать поражение «Локомотиву». Но почему не наказали судью? Люди пришли в раздевалку, а судья не удалил их оттуда. И при чем тут стадион «Локомотива» и игра на нейтральном поле? Это перебор, жестковатое наказание. Получается, наказали невиновного, я имею в виду клуб и стадион. И достаточно мягко отнеслись к самим нарушителям – начальникам двух команд. Наказывать нужно было только персонально», - приводит слова Колоскова «РИА Новости».

Добавим, что матч 29-го тура РПЛ «Локомотив» - «Динамо» должен пройти 8 мая и по сообщениям СМИ теперь состоится на «Арене Химки».