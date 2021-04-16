Вячеслав Колосков: Наказывать нужно было только начальников «Локомотива» и «Спартака»

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Нидерланды - Первый дивизион 19:00 НЕК Неймеген 0 АЗ Алкмар-2 0 П1 1.65 Х 4.00 П2 4.60
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Айнтрахт Б 0 Падерборн 07 0 П1 3.30 Х 3.40 П2 2.22
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Дармштадт 98 0 Гройтер Фюрт 0
Испания - Сегунда 20:00 Фуэнлабрада 0 Сабадель 0 П1 1.90 Х 3.30 П2 4.60
Англия - Чемпионшип 20:00 Рединг 0 Кардифф Сити 0 П1 2.20 Х 3.30 П2 3.60
Англия - Чемпионшип 20:00 Блэкберн Ровер 0 Дерби Каунти 0 П1 2.10 Х 3.50 П2 3.60
Португалия - Примейра 20:45 Боавишта 0 Пасуш де Ферре 0 П1 2.60 Х 3.10 П2 3.00
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Дордрехт 0 Ден Босх 0 П1 3.20 Х 4.00 П2 1.94
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Камбюр 0 Хелмонд Спорт 0 П1 1.17 Х 6.80 П2 13.5
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Телстар 0 Эксельсиор 0 П1 2.55 Х 3.50 П2 2.50
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Осс 0 МВВ Маастрихт 0 П1 2.30 Х 3.30 П2 3.00
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Рода 0 НАК Бреда 0 П1 2.40 Х 3.50 П2 2.70
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Эйндховен 0 Аякс-2 0 П1 2.85 Х 3.80 П2 2.17
Аргентина - Примера 21:00 Тальерес 0 Унион 0 П1 7.70 Х 2.60 П2 1.70
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Утрехт-2 0 Волендам 0 П1 4.80 Х 4.30 П2 1.58
Германия - Бундеслига 21:30 РБ Лейпциг 0 Хоффенхайм 0 П1 1.40 Х 5.10 П2 7.90
Англия - Первая лига 21:45 Питерборо Юнай 0 Нортгемптон Та 0 П1 1.55 Х 4.10 П2 6.10
Италия - Серия B 22:00 СПАЛ 0 Асколи 0 П1 2.30 Х 3.10 П2 3.50
НБА - регулярный чемпионат 22:00 Юта Джаз 0 Индиана Пэйсер 0 П1 1.23 П2 4.40
Франция - Лига 1 22:00 Лилль 0 Монпелье 0 П1 1.55 Х 4.20 П2 6.50
Испания - Сегунда 22:00 Жирона 0 Сарагоса 0 П1 2.30 Х 2.90 П2 3.70
Англия - Премьер-лига 22:00 Эвертон 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 3.60 Х 3.70 П2 2.10
Португалия - Сегунда 22:30 Вилафранкензе 0 Лейшойнш 0 П1 2.90 Х 2.90 П2 2.60
Аргентина - Примера 23:00 Альдосиви 0 Росарио Сентра 0 П1 3.00 Х 3.10 П2 2.37
Португалия - Примейра 23:00 Фаренсе 0 Спортинг 0 П1 6.00 Х 3.80 П2 1.65
16 апреля 17:02
автор: Максим Скороходов

Вячеслав Колосков: Наказывать нужно было только начальников «Локомотива» и «Спартака»

Помимо этого КДК РФС решил также обязать «Локомотив» провести матч 29-го тура РПЛ против «Динамо» на нейтральном поле.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал наказания Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) по итогам матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» - «Спартак».

КДК в пятницу обязал «Локомотив» провести матча чемпионата России против «Динамо» на нейтральном поле, а также оштрафовал клуб на 300 тысяч рублей за то, что начальник команды Станислав Сухина без разрешения заходил в судейскую комнату. Сам Сухина получил штраф на 150 тысяч рублей. Такое же наказание за аналогичное нарушение получил начальник «Спартака» Василий Козловцев.

«Не бог весть какое нарушение, чтобы применять драконовские меры к нарушителю – пожизненно отстранять от футбола или присуждать поражение «Локомотиву». Но почему не наказали судью? Люди пришли в раздевалку, а судья не удалил их оттуда. И при чем тут стадион «Локомотива» и игра на нейтральном поле? Это перебор, жестковатое наказание. Получается, наказали невиновного, я имею в виду клуб и стадион. И достаточно мягко отнеслись к самим нарушителям – начальникам двух команд. Наказывать нужно было только персонально», - приводит слова Колоскова «РИА Новости».

Добавим, что матч 29-го тура РПЛ «Локомотив» - «Динамо» должен пройти 8 мая и по сообщениям СМИ теперь состоится на «Арене Химки».

источник: «РИА Новости»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Лео Месси сбрил бороду перед финалом Кубка ИспанииОпубликовано видео короткой программы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе на турнире World Team TrophyНа турнире Bellator 260 состоится титульный бой Дугласа Лимы против Ярослава АмосоваФанаты в шоке: в Сеть слили откровенные фото фигуристки из РоссииТрусова сделала заявление об уходе от ПлющенкоЯгудин не сдержал эмоций после выступления Туктамышевой
В судейскую заходил — давления не оказывал. КДК РФС вынес интересный вердикт по «делу Сухины и Козловцева»
Начальники "Локомотива" и "Спартака" Станислав Сухина и Василий Козловцев заплатят штраф, а дисквалифицирована в итоге "РЖД Арена".
В «Авангард» не верят, но Омск готов удивить ЦСКА. Расклад на финал Кубка Гагарина
«Плеймейкер» - о перспективах «Авангарда» в стартующем 18 апреля в Москве финале плей-офф КХЛ.
Гуд-бай, Америка. Второй день командного ЧМ сделал наших фигуристов без пяти минут чемпионами
Сборная России увеличила отрыв от конкурентов на турнире в Осаке и почти гарантировала себе первое в истории золото командного чемпионата мира.
Школа ставок: индустрия гемблинга, часть вторая. Блог Ткачева
Вместе с ведущим трейдером БК «Лига Ставок» Дмитрием Ткачевым разбираемся в азах букмекерства в рамках обучающего проекта «Школа ставок».
Власти США не пускают капитана юниорской сборной России на ЧМ. Что происходит
Наша команда сыграет на турнире без своего лидера Ивана Мирошниченко.
Проедет ли Мазепин хотя бы круг? Как выступит русский пилот «Формулы-1» в Имоле
Легендарная «Имола» примет второй этап чемпионата мира-2021. На первом в Бахрейне россиянин Никита Мазепин разбил машину вскоре после старта.
Как побить короля Монте-Карло. Расклад на матч Рублев — Надаль
Андрей Рублев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монако. И 16 апреля сыграет с главным грунтовым специалистом в истории тенниса.
«Сейчас нашим кататься в кайф». Бутырская — о выступлении россиян на командном ЧМ в Осаке
Чемпионка мира 1999 года по фигурному катанию Мария Бутырская поделилась с "Плеймейкером" впечатлениями от первого соревновательного дня World Team Trophy - 2021.
Нагучев пробует размочить счет в дуэли с Орзул. Битва полов #6
"Плеймейкер" представляет шестой выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Елена Истягина-Елисеева: В законе о букмекерах есть сложные моменты. Но поводов кричать «Все пропало!» я не вижу
Заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по физкультуре и популяризации ЗОЖ Елена Истягина-Елисеева ответила на вопросы «Плеймейкера» во время бизнес-завтрака СБК по теме «Букмекеры. Выживут только богатые?»
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Югорский лыжный марафон. Большунов, Легков, Непряева, Сорина, Ступак, Устюгов и другие. 10.04.2021.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика