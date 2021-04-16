Маурисио Почеттино: Клуб делает все, чтобы сохранить Мбаппе и Неймара

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал о возможном будущем нападающих команды Киллиана Мбаппе и Неймара.

«Наша цель — сохранить ведущих футболистов и победить в Лиге чемпионов. Клуб делает все, чтобы сохранить Мбаппе и Неймара. У нас с Киллианом прекрасные отношения, лично я собираюсь сделать все, чтобы оставить француза в команде», — приводит слова тренера Cadena Ser.

Контракты обоих форвардов действуют до конца июня 2022 года.

В текущем сезоне Мбаппе провел 40 матчей, в его активе 33 забитых мяча. У Неймара 13 голов в 22 играх.