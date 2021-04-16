КДК РФС не получал нового запроса от «Спартака» о словах Левникова

«В КДК пока не получали подобного запроса от «Спартака», — цитирует главу комитета «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что «красно-белые» направили письмо в КДК с просьбой проверить объяснения главного арбитра о том что начальник «железнодорожников» Станислав Сухина заходил в судейскую один раз. Сегодня стало известно, что представитель «Локомотивом» был в комнате четыре раза (три раза - до игры и один раз после).

«Железнодорожники» был наказаны проведением одного домашнего матча на нейтральном стадионе.