КДК РФС не получал нового запроса от «Спартака» о словах Левникова

«В КДК пока не получали подобного запроса от «Спартака», — цитирует главу комитета «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что «красно-белые» направили письмо в КДК с просьбой проверить объяснения главного арбитра о том что начальник «железнодорожников» Станислав Сухина заходил в судейскую один раз. Сегодня стало известно, что представитель «Локомотивом» был в комнате четыре раза (три раза - до игры и один раз после).
«Железнодорожники» был наказаны проведением одного домашнего матча на нейтральном стадионе.
источник: «Спорт-Экспресс»