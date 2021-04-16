Скарони – об отказе Манджукича от зарплаты за март: Это демонстрирует профессионализм футболиста

Президент итальянского «Милана» Паоло Скарони прокомментировал отказ от зарплаты за март хорватского нападающего Марио Манджукича.

— Исключительный жест. Это демонстрирует этику и профессионализм Манджукича, а также его уважение к «Милану». Клуб получит возможность и дальше поддерживать Миланский фонд в проектах помощи молодежи в условиях экономической и образовательной нестабильности, где спорт является инструментом социальной интеграции, — приводит слова Скарони ANSA.

В текущем сезоне Серии А Манджукич провел четыре матча, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.