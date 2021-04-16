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Португалия - Примейра 2-й тайм, 53' Боавишта 2 Пасуш де Ферре 0 П1 1.06 Х 15.0 П2 23.0
Нидерланды - Первый дивизион перерыв Рода 2 НАК Бреда 2 П1 2.45 Х 2.75 П2 3.50
Нидерланды - Первый дивизион перерыв Камбюр 2 Хелмонд Спорт 1 П1 1.10 Х 8.20 П2 22.0
Нидерланды - Первый дивизион перерыв Осс 1 МВВ Маастрихт 1 П1 2.60 Х 2.60 П2 3.50
Аргентина - Примера перерыв Тальерес 1 Унион 0 П1 1.27 Х 5.30 П2 11.0
Нидерланды - Первый дивизион перерыв Эйндховен 0 Аякс-2 0 П1 2.75 Х 2.75 П2 2.75
Нидерланды - Первый дивизион перерыв Утрехт-2 2 Волендам 2 П1 4.50 Х 3.10 П2 1.90
Нидерланды - Первый дивизион перерыв Телстар 1 Эксельсиор 0 П1 1.45 Х 4.50 П2 6.30
Нидерланды - Первый дивизион перерыв Дордрехт 0 Ден Босх 3
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 28' РБ Лейпциг 0 Хоффенхайм 0 П1 1.55 Х 3.80 П2 7.50
Англия - Первая лига 1-й тайм, 10' Питерборо Юнай 0 Нортгемптон Та 0 П1 1.50 Х 4.10 П2 5.90
Испания - Сегунда не начался Жирона 0 Сарагоса 0 П1 2.40 Х 2.90 П2 3.50
Англия - Премьер-лига не начался Эвертон 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 3.50 Х 3.60 П2 2.18
НБА - регулярный чемпионат не начался Юта Джаз 0 Индиана Пэйсер 0 П1 1.21 П2 4.60
Италия - Серия B не начался СПАЛ 0 Асколи 0 П1 2.30 Х 3.10 П2 3.50
Франция - Лига 1 не начался Лилль 0 Монпелье 0 П1 1.60 Х 4.00 П2 6.20
Португалия - Сегунда 22:30 Вилафранкензе 0 Лейшойнш 0 П1 2.90 Х 2.90 П2 2.60
Португалия - Примейра 23:00 Фаренсе 0 Спортинг 0 П1 5.80 Х 4.10 П2 1.62
Аргентина - Примера 23:00 Альдосиви 0 Росарио Сентра 0 П1 3.00 Х 3.10 П2 2.37
16 апреля 20:23
автор: Александр Шульгин

Николай Наумов: Если виновен один человек, накажите его

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал решение КДК РФС, согласно которому железнодорожники обязаны провести один матч на нейтральном поле.

«Такие решения принимать нельзя, они только мешают развитию нашего футбола. Если виновен один человек, накажите его. При чем здесь огромная армия болельщиков «Локомотива»? Они планировали своё время, решили пойти на футбол с семьёй, детьми, друзьями. Может, они этого Сухину и не видели никогда. Представьте, если это произойдёт в театре? В буфете администратор накосячил, и теперь спектакль пройдет в другом месте. Это безобразие! Так делать нельзя.

В регламенте написано, что нельзя заходить в судейскую. Клуб одного из тех, кто зашел, наказали, а другого практически не наказали. Регламент одинаков. Вроде сидят умные люди, но они настолько вредят нашему футболу… Просто вредители! Этого нельзя делать. К сожалению, в истории нашего футбола таких решений немало принималось. Мы никак не можем это победить. Если вы прописали в регламенте, что нельзя заходить в судейскую, обеспечьте условия, при которых нельзя зайти. С одной стороны нельзя, а с другой — надо какой-то протокол подписать», — цитирует Наумова «Чемпионат».

Напомним, московский «Спартак» подавал жалобу на появление в судейской комнате начальника «Локомотива» Станислава Сухины. На заседании КДК Сухина подтвердил, что знал о запрете посещения судейской представителями команд. Также в помещение заходил и начальник «Спартака» Василий Козловцев.

Согласно решению КДК, Сухина и Козловцев оштрафованы на 150 тысяч рублей каждый.

Кроме того, «Локомотив» проведет следующий домашний матч против «Динамо» на нейтральном поле.

источник: Чемпионат.com
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