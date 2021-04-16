Ральф Хазенхюттль: Очень важно, что болельщики смогут посетить матч

«Кубок Англии — древнейшее футбольное соревнование, самое известное во всём мире, и именно поэтому, я думаю, все его так любят.

Очень важно, что определенное количество болельщиков сможет посетить матч. Это очень хорошо для атмосферы на стадионе.

Брендан Роджерс превратил «Лестер» в топ-команду, так что я ожидаю очень трудного матча. Но полуфинал Кубка Англии имеет свои правила, и для нас не важно, на какой позиции мы находимся в таблице, а на какой позиции они», — цитирует австрийского специалиста «Sky Sports».

Полуфинальный матч Кубка Англии «Лестер Сити» — «Саутгемптон» состоится 18 апреля на стадионе «Уэмбли».

Начало встречи в 20:30 по московскому времени.