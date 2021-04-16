Бьелса – о победе над «Манчестер Сити»: Мы не стремились разработать особый способ игры

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса прокомментировал успех своей команды.

— Я думаю, что в матче с «Манчестер Сити» мы впервые в этом сезоне были вынуждены играть в меньшинстве. Несмотря на это, мы не стремились разработать особый способ игры, и спонтанная реакция команды на удаление показала истинное качество наших футболистов, — передает слова аргентинского специалиста Sky Sports.

Подопечные Бьелсы занимают девятое место в турнирной таблице АПЛ с 45 очками, в следующем туре «Лидс» 19 апреля примет действующего чемпиона Англии «Ливерпуль».