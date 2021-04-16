Источник: Неймар согласовал новый контракт с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар договорился с руководством парижского клуба о продлении контракта.

По информации журналиста Николы Скира, 29-летний футболист подпишет контракт с французской командой до 2026 года с возможностью продления соглашения еще на один год.

Источник утверждает, что по новому контракту Неймар будет получать 30 миллионов евро за год. Официально о заключении соглашения будет объявлено в ближайшие дни.

В текущем сезоне нападающий провел 22 матча за парижан, в его активе тринадцать голов.