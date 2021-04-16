Тихий – о качествах Черевченко: Психология и уверенность в себе и команде

Капитан «Химок» Дмитрий Тихий рассказал о качествах главного тренера подмосковной команды Игоря Черевченко.

— Первое — психология. Второе — уверенность в себе и в команде. Представь: проигрываем 1:2 «Локомотиву», а он заходит в раздевалку абсолютно спокойным, ты на него смотришь, видишь это хладнокровие. Ни криков, никакой шумихи — просто пара слов, и мы выходим и побеждаем 3:2, — передает слова защитника телеканал «Матч ТВ».

Добавим, что в турнирной таблице чемпионата России «Химки» занимают восьмое место с 38 очками.