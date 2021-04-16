«Локомотив» подаст апелляцию на решение КДК РФС

«Футбольный клуб «Локомотив» не может согласиться с решением КДК РФС, вынесенным по итогам заседания, 16.04.2021 г.

Клуб подаст апелляцию в установленные регламентом сроки», - сообщает пресс-служба железнодорожников.

Напомним, ранее в РФС обратился московский «Спартак», указав, что перед встречей 25-го тура РПЛ между этими командами на стадионе в Черкизове начальник «Локомотива» Станислав Сухина посещал судейскую комнату, что запрещено регламентом.

ПОзже стало известно, что там также побывал и начальник «Спартака» Василий Козловцев, но после игры.

КДК РФС наказал Сухину и Козловцева штрафом в размере 150 тысяч рублей каждого, а «Локомотив» обязал провести ближайший домашний матч на нейтральном поле.