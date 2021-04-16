Белотти может перейти в «Фиорентину», если клуб продаст Влаховича

Флорентийцы надеются продлить игрока, чей контракт истекает в 2023 году, однако не станут его удерживать в случае поступления выгодных предложений.

По данным «La Repubblica», такое готова сделать дортмундская «Боруссия», которая ищет замену Эрлингу Холанду. Норвежец с большой долей вероятности покинет немецкую команду.

Соглашение Белотти с «Торино» рассчитано до 2022 года.

В текущем сезоне Душан Влахович провел 30 матчей в чемпионате и Кубке Италии, в которых забил 15 мячей и сделал три результативных передачи.

Андреа Белотти в 28-и матчах сезона отличился 12 раз и также отдал три голевых передачи.