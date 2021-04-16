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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Португалия - Примейра 2-й тайм, 53' Боавишта 2 Пасуш де Ферре 0 П1 1.06 Х 15.0 П2 23.0
Нидерланды - Первый дивизион перерыв Эйндховен 0 Аякс-2 0 П1 2.75 Х 2.75 П2 2.75
Нидерланды - Первый дивизион перерыв Утрехт-2 2 Волендам 2 П1 4.50 Х 3.10 П2 1.90
Аргентина - Примера перерыв Тальерес 1 Унион 0 П1 1.27 Х 5.30 П2 11.0
Нидерланды - Первый дивизион перерыв Рода 2 НАК Бреда 2 П1 2.45 Х 2.75 П2 3.50
Нидерланды - Первый дивизион перерыв Осс 1 МВВ Маастрихт 1 П1 2.60 Х 2.60 П2 3.50
Нидерланды - Первый дивизион перерыв Дордрехт 0 Ден Босх 3
Нидерланды - Первый дивизион перерыв Телстар 1 Эксельсиор 0 П1 1.45 Х 4.50 П2 6.30
Нидерланды - Первый дивизион перерыв Камбюр 2 Хелмонд Спорт 1 П1 1.10 Х 8.20 П2 22.0
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 28' РБ Лейпциг 0 Хоффенхайм 0 П1 1.55 Х 3.80 П2 7.50
Англия - Первая лига 1-й тайм, 10' Питерборо Юнай 0 Нортгемптон Та 0 П1 1.50 Х 4.10 П2 5.90
Англия - Премьер-лига не начался Эвертон 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 3.50 Х 3.60 П2 2.18
НБА - регулярный чемпионат не начался Юта Джаз 0 Индиана Пэйсер 0 П1 1.21 П2 4.60
Италия - Серия B не начался СПАЛ 0 Асколи 0 П1 2.30 Х 3.10 П2 3.50
Испания - Сегунда не начался Жирона 0 Сарагоса 0 П1 2.40 Х 2.90 П2 3.50
Франция - Лига 1 не начался Лилль 0 Монпелье 0 П1 1.60 Х 4.00 П2 6.20
Португалия - Сегунда 22:30 Вилафранкензе 0 Лейшойнш 0 П1 2.90 Х 2.90 П2 2.60
Аргентина - Примера 23:00 Альдосиви 0 Росарио Сентра 0 П1 3.00 Х 3.10 П2 2.37
Португалия - Примейра 23:00 Фаренсе 0 Спортинг 0 П1 5.80 Х 4.10 П2 1.62
16 апреля 21:50
автор: Артем Спиридонов

Джеррард – о победе «Арсенала» над «Славией»: В этом матче мне понравилось абсолютно все

Пражский клуб в 1/8 финала Лиги Европы выбил из борьбы шотландский «Рейнджерс», но за выход в полуфинал турнира уступил по сумме двух матчей «Арсеналу».

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился эмоциями от победы «канониров» в ответной встрече четвертьфинала лиги Европы.

— В этом матче мне понравилось абсолютно все. Я в восторге от игры «Арсенала», от их подхода к этой игре. Мне очень понравилось, как они вели себя перед игрой, во время игры и после нее. Уверен, что Глену Камара тоже все понравилось, — приводит слова англичанина Sky Sports.

Напомним, что Камара после домашнего матча со «Славией» избил игрока чешской команды Онджрея Куделу за расистские оскорбления.

источник: Sky Sports
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