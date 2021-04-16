Джеррард – о победе «Арсенала» над «Славией»: В этом матче мне понравилось абсолютно все

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился эмоциями от победы «канониров» в ответной встрече четвертьфинала лиги Европы.

— В этом матче мне понравилось абсолютно все. Я в восторге от игры «Арсенала», от их подхода к этой игре. Мне очень понравилось, как они вели себя перед игрой, во время игры и после нее. Уверен, что Глену Камара тоже все понравилось, — приводит слова англичанина Sky Sports.

Напомним, что Камара после домашнего матча со «Славией» избил игрока чешской команды Онджрея Куделу за расистские оскорбления.