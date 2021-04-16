Томас Тухель: Если «Челси» удастся победить «Манчестер Сити», это будет огромным стимулом

«Для меня «Ман Сити», наряду с «Баварией», являются эталоном в европейском футболе. Если нам удастся их победить, это будет огромным стимулом. Если проиграем, придется принять поражение, как испытание и возможность расти. Нам предстоит борьба не только в Кубке Англии, но и за топ-4 в чемпионате и в Лиге Чемпионов», — цитирует Тухеля официальный сайт «Челси».

Полуфинальный матч Кубка Англии между «Челси» и «Манчестер Сити» состоится 17 апреля на «Уэмбли». Начало в 19.30 (мск).