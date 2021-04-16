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Франция - Лига 1 2-й тайм, 68' Лилль 0 Монпелье 1 П1 5.50 Х 3.20 П2 1.81
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16 апреля 21:55
автор: Александр Поволоцкий

Томас Тухель: Если «Челси» удастся победить «Манчестер Сити», это будет огромным стимулом

Главный тренер лондонского клуба поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка Англии.

«Для меня «Ман Сити», наряду с «Баварией», являются эталоном в европейском футболе. Если нам удастся их победить, это будет огромным стимулом. Если проиграем, придется принять поражение, как испытание и возможность расти. Нам предстоит борьба не только в Кубке Англии, но и за топ-4 в чемпионате и в Лиге Чемпионов», — цитирует Тухеля официальный сайт «Челси».

Полуфинальный матч Кубка Англии между «Челси» и «Манчестер Сити» состоится 17 апреля на «Уэмбли». Начало в 19.30 (мск).

источник: ФК «Челси»
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