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16 апреля 22:04
автор: Александр Поволоцкий

Левникову грозит запрет на осуществление футбольной деятельности на полгода

Юрист Анна Анцелович рассказала, что может грозить арбитру матча 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (2:0) за возможное сокрытие количества визитов Станислава Сухины в судейскую.

«В соответствии со 122 статьей Дисциплинарного регламента РФС (подделка документов и использование поддельных документов) судье Левникову и его бригаде могут запретить осуществление любой связанной с футболом деятельности минимум на полгода.

Если судей обвиняют в подделке документов, то сначала надо будет доказать умысел. Если вина все же будет доказана, Левникову и его бригаде грозит отстранение», — сказала юрист в интервью «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что «красно-белые» направили в КДК РФС просьбу проверить объяснения главного арбитра о том что начальник «железнодорожников» Станислав Сухина заходил в судейскую один раз.

Сегодня стало известно, что представитель «Локомотива» был в комнате три раза - до игры и один раз после.

источник: Чемпионат.com
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