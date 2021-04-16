Левникову грозит запрет на осуществление футбольной деятельности на полгода

«В соответствии со 122 статьей Дисциплинарного регламента РФС (подделка документов и использование поддельных документов) судье Левникову и его бригаде могут запретить осуществление любой связанной с футболом деятельности минимум на полгода.

Если судей обвиняют в подделке документов, то сначала надо будет доказать умысел. Если вина все же будет доказана, Левникову и его бригаде грозит отстранение», — сказала юрист в интервью «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что «красно-белые» направили в КДК РФС просьбу проверить объяснения главного арбитра о том что начальник «железнодорожников» Станислав Сухина заходил в судейскую один раз.

Сегодня стало известно, что представитель «Локомотива» был в комнате три раза - до игры и один раз после.