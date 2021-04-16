Кафельников – о победе Рублева над Надалем: Феноменальный и закономерный результат

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал победу Андрея Рублева на турнире ATP 1000 в Монте-Карло.

— До матча не ожидал от Андрея такой игры. У него сейчас феноменальная форма. Я действительно верю, что в ближайшие два года он способен победить в турнирах Большого шлема. Андрей тактически обыграл Надаля. Я как никто вижу, что Андрей очень сильно прибавил. Прибавил в физических кондициях, в подаче, в игре. Абсолютно феноменальная и закономерная победа, — цитирует Кафельникова «СЭ».

Добавим, что это победа стала первой для россиянина над 11-кратным победителем «Мастерса» в Монте-Карло, в предыдущих двух встречах между теннисистами победа оставалась за представителем Испании.