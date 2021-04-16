Роман Орещук: Если не Сухина, чистая победа «Спартака» была бы

«Отдайте им три очка уже. Ну не успокоятся они никак, пока не победят. Во всем же виноват Сухина. Разве это не видно было? «Спартак» играл шикарно. Размашистые атаки, короткий пас, забегание, дальние удары. Если не Сухина, чистая победа «Спартака» была бы. Если не отдадите, они снимутся, — написал Орещук в Twitter.

16 апреля КДК наказал «Локомотив» проведением матча 29-го тура РПЛ с «Динамо» на нейтральном поле в другом городе. РФС считает, что клуб не обеспечил безопасность на игре со «Спартаком» (2:0). Было установлено, что начальник железнодорожников Станислав Сухина входил в судейскую комнату три раза до начала игры и один раз после. Он и начальник »Спартака» Василий Козловцев, также посещавший судейскую, оштрафованы на 150 тысяч рублей каждый.

В настоящий момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков.

«Локомотив» с 46-ю очками располагается на третьей строчке.