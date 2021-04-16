«Эвертон» дома сыграл вничью с «Тоттенхэмом»

На 27-й минуте Гарри Кейн открыл счет.

Хозяева отыгрались через четыре минуты: Гюльфи Сигурдссон реализовал пенальти, назначенный за фол Регилона на Ришарлисоне.

Во втором тайме на 62-й минуте исландец оформил дубль, замкнув в касание передачу Коулмэна, однако через шесть минут англичанин также забил свой второй мяч после передачи Ламелы.

Команды набрали по одному очку и остались при своих, соседствуя в турнирной таблице: «шпоры» седьмые, «ириски» идут следом, отставая на одно очко. При этом подопечные Карло Анчелотти имеют одну игру в запасе.

Чемпионат Англии (АПЛ)