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«Эвертон» дома сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
16 апреля 23:54
автор: Александр Шульгин

«Эвертон» дома сыграл вничью с «Тоттенхэмом»

В матче 32-го тура АПЛ «Эвертон» и «Тоттенхэм» в Ливерпуле сыграли вничью со счетом 2:2.

На 27-й минуте Гарри Кейн открыл счет.

Хозяева отыгрались через четыре минуты: Гюльфи Сигурдссон реализовал пенальти, назначенный за фол Регилона на Ришарлисоне.

Во втором тайме на 62-й минуте исландец оформил дубль, замкнув в касание передачу Коулмэна, однако через шесть минут англичанин также забил свой второй мяч после передачи Ламелы.

Команды набрали по одному очку и остались при своих, соседствуя в турнирной таблице: «шпоры» седьмые, «ириски» идут следом, отставая на одно очко. При этом подопечные Карло Анчелотти имеют одну игру в запасе.

Чемпионат Англии (АПЛ)

32-й тур

«Эвертон» (Ливерпуль) - «Тоттенхэм» (Лондон) – 2:2 (1:1)

Голы: Сигурдссон, 31 (с пенальти); 62 – Кейн, 27; 68

Предупреждения: Дэвис, 21 – Хьейбьерг, 8

источник: «Советский спорт»
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