Денис Глушаков: Считаю, что чемпионский «Спартак» искусственно разрушили

«Я считаю, тот «Спартак» искусственно разрушили. Понимали, что «Спартак» будет неоднократным чемпионом — с таким составом, таким коллективом. Вот только плюс-минус сейчас нужна была бы молодая кровь. И только сейчас у нас бы появлялись конкуренты в российском чемпионате.

«Спартак» со стороны рушили? И со стороны, и засланные казачки были в клубе. А смысл? Много заказов бывает. Значит, кому-то это было нужно», - сказал в интервью Sport24.ru футболист, ныне играющий в «Химках».

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 годы. Вместе с командой он стал чемпионом России в 2017-м.