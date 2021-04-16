Денис Глушаков: Считаю, что чемпионский «Спартак» искусственно разрушили

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Аргентина - Примера 2-й тайм, 85' Альдосиви 0 Росарио Сентра 0
Германия - Бундеслига не начался Боруссия Д 0 Вердер 0 П1 1.39 Х 5.20 П2 8.00
НХЛ - регулярный чемпионат не начался Монреаль Канад 0 Калгари Флэймз 0 П1 2.20 Х 4.10 П2 2.85
Аргентина - Примера 01:15 Велес Сарсфилд 0 Уракан 0 П1 1.90 Х 3.40 П2 3.90
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Вашингтон Уиза 0 Нью-Орлеан Пел 0 П1 2.25 П2 1.67
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Детройт Пистон 0 Оклахома-Сити 0 П1 1.71 П2 2.20
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Бостон Брюинз 0 Нью-Йорк Айлен 0 П1 2.32 Х 4.00 П2 2.70
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Филадельфия Си 0 Лос-Анджелес К 0 П1 1.47 П2 2.75
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Торонто Рэптор 0 Орландо Мэджик 0 П1 1.71 П2 2.20
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Бруклин Нетс 0 Шарлотт Хорнет 0 П1 1.14 П2 6.10
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Миннесота Уайл 0 Сан-Хосе Шаркс 0 П1 1.87 Х 4.40 П2 3.50
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Миннесота Тимб 0 Майами Хит 0 П1 3.10 П2 1.40
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Чикаго Буллз 0 Мемфис Гриззли 0 П1 2.40 П2 1.59
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Хьюстон Рокетс 0 Денвер Наггетс 0 П1 4.00 П2 1.26
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Сан-Антонио Сп 0 Портленд Трэйл 0 П1 1.95 П2 1.88
Аргентина - Примера 03:30 Сентраль Кордо 0 Ривер Плейт 0 П1 7.10 Х 4.30 П2 1.42
НБА - регулярный чемпионат 04:30 Даллас Маверик 0 Нью-Йорк Никс 0 П1 1.41 П2 3.00
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Анахайм Дакс 0 Вегас Голден Н 0 П1 4.30 Х 4.40 П2 1.69
Португалия - Сегунда 13:00 Фейренсе 0 Варзим 0 П1 1.80 Х 3.30 П2 4.60
Франция - Лига 1 13:45 Анже 0 Ренн 0 П1 3.90 Х 3.40 П2 2.06
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Санкт-Паули 0 Вюрцбургер Кик 0 П1 1.62 Х 4.10 П2 5.40
Россия - Премьер-Лига 14:00 Ахмат 0 Химки 0 П1 2.10 Х 3.40 П2 3.80
Англия - Первая лига 14:30 Бёртон Альбион 0 Плимут Аргайл 0 П1 2.02 Х 3.60 П2 3.60
Англия - Премьер-лига 14:30 Ньюкасл Юнайте 0 Вест Хэм Юнайт 0 П1 3.60 Х 3.40 П2 2.15
Англия - Первая лига 14:30 Уиган Атлетик 0 Кру Александра 0 П1 2.50 Х 3.50 П2 2.75
Англия - Первая лига 14:30 Шрусбери Таун 0 Донкастер Рове 0 П1 2.28 Х 3.20 П2 3.30
Англия - Первая лига 14:30 Чарльтон Атлет 0 Ипсвич Таун 0 П1 1.93 Х 3.40 П2 4.20
Англия - Чемпионшип 14:30 Сток Сити 0 Престон Норт Э 0 П1 2.15 Х 3.20 П2 3.90
Англия - Чемпионшип 14:30 Суонси Сити 0 Уиком Уондерер 0 П1 1.54 Х 4.10 П2 7.00
Англия - Чемпионшип 14:30 Лутон Таун 0 Уотфорд 0 П1 4.70 Х 3.70 П2 1.80
16 апреля 23:59
автор: Александр Поволоцкий

Денис Глушаков: Считаю, что чемпионский «Спартак» искусственно разрушили

Экс-полузащитник «Спартака» уверен, что состав «красно-белых» сезона 2016/2017 мог бы выиграть еще несколько титулов.

«Я считаю, тот «Спартак» искусственно разрушили. Понимали, что «Спартак» будет неоднократным чемпионом — с таким составом, таким коллективом. Вот только плюс-минус сейчас нужна была бы молодая кровь. И только сейчас у нас бы появлялись конкуренты в российском чемпионате.

«Спартак» со стороны рушили? И со стороны, и засланные казачки были в клубе. А смысл? Много заказов бывает. Значит, кому-то это было нужно», - сказал в интервью Sport24.ru футболист, ныне играющий в «Химках».

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 годы. Вместе с командой он стал чемпионом России в 2017-м.

источник: Sport24.ru
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