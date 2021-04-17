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Англия - Чемпионшип 14:30 Суонси Сити 0 Уиком Уондерер 0 П1 1.54 Х 4.10 П2 7.00
Англия - Чемпионшип 14:30 Сток Сити 0 Престон Норт Э 0 П1 2.15 Х 3.20 П2 3.90
17 апреля 01:40
автор: Александр Поволоцкий

Денис Глушаков: Каррера предлагал нам решить кого оставить в «Спартаке», Граната или Паршивлюка

Бывший футболист «Спартака» рассказал, как главный тренер команды в 2016 году Массимо Каррера просил у игроков сделать выбор между двумя футболистами «красно-белых».

«История про то, как Каррера подошел в самолете и сказал: «Мне сейчас вернули двух футболистов — Граната и Паршивлюка. Решите, кто из них один останется. Мне руководство сказало выбрать одного. Я их не знаю, подскажите мне». А как мы можем решать? Мы что, президенты здесь? Ты тренер — ты и решай, какая тебе позиция важнее. А он сказал: «Я ничего не знаю, даю вам поручение — вы и решите». Что значит — мы решим? Я тогда сказал: «Я за Паршивлюка», - заявил Глушаков в интервью Sport24.ru.

Добавим, что Гранат и Глушаков покинули «Спартак» в один день. В конце августа 2016 года руководство «красно-белых» приняло решение не продлевать с футболистами контракты.

 

 

источник: Sport24.ru
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