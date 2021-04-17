Анзор Кавазашвили: Позор, что у нас лучшие вратарь и защитник – это бразильцы с российским паспортом

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что на данный момент в России является лучшим голкипером Гилерме из «Локомотив», а другой натурализованный бразилец Марио Фернандес из ЦСКА – лучший защитник.

«Лунев? Думаю, он остановился в росте, – отметил Кавазашвили в интервью для «Спорт уик-энда», оценивая вратарей РПЛ. – Когда четыре года назад Андрей пришел в «Зенит», я сказал, что в России появились два классных вратаря с хорошим будущим, в том числе и в сборной – Лунев и Селихов в «Спартаке». К сожалению, сначала один сломался, потом – другой, пропускали, восстанавливались… Луневу дали возможность играть, Селихову – нет, потому что стоит Максименко. В итоге на сегодняшний день у нас самый лучший вратарь – Гильерме.

Бразилец с российским паспортом, да. А лучший защитник – другой бразилец с российским паспортом, Марио Фернандес. Позор, дожили…»

В активе 35-летнего Гилерме 16 матчей за сборную России, а у 30-летнего Марио Фернандеса – 28 игр и пять забитых мячей.