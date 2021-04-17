Рональд Куман: Странно, что мне нужно отвечать на вопросы об увольнении из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман заявил, что не собирается в ближайшее время расставаться с сине-гранатовыми, поскольку президент клуба Жоан Лапорта оказывает ему полное доверие.

«Немного странно, что мне нужно отвечать на вопросы об увольнении, потому что у нас было 19 матчей подряд без поражений в нынешнем чемпионате, – цитирует Кумана Goal.com – Мы проигрываем одну игру, и мне уже нужно поговорить о моем будущем?

У меня есть еще один год действующего контракта. Я знаю, что работать в «Барселоне» – это большое давление, и я могу справиться с этим, но иногда все выглядит немного странно. Я знаю, что будет, если мы выиграем или проиграем в финале Кубка Испании против «Атлетика». Я разговаривал с президентом, и он оказал мне доверие».

Финал Кубка Испании сезона-2020/21 «Атлетик» – «Барселона» состоится сегодня 17 апреля в Севилье и начнется в 22:30 по московскому времени.

После поражения от «Реала» (1:2 в гостях, 10 апреля) каталонцы занимают в примере третье место, имея 65 очков. У лидера турнира «Атлетико» – 67, а у «Реала» – 66.