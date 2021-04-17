Источник: Модрич и Бензема продлили контракты с «Реалом»

Deportes Cuatro сообщает, что Лука Модрич и Карим Бензема продлили свои контракты с мадридским «Реалом».

Бензема продолжит выступать за команду из столицы Испании до 2023 года, а Модрич – до 2022-го.

По сведениям источника, оба футболиста согласились на понижение зарплаты.

Бензема перешел в «Реал» из «Лиона» в 2009 году. В нынешнем сезоне 33-летний французский нападающий забил 25 голов и сделал шесть результативных передач в 36 матчах.

Модрич выступает за мадридский клуб с 2012 года после расставания с «Тоттенхэмом». По ходу нынешнего сезона 35-летний хорватский полузащитник отметился четырьмя забитыми мячами и шестью голевыми передачами в 40 встречах.