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Португалия - Сегунда 13:00 Фейренсе 0 Варзим 0 П1 1.80 Х 3.30 П2 4.60
Франция - Лига 1 13:45 Анже 0 Ренн 0 П1 4.00 Х 3.50 П2 2.00
Россия - Премьер-Лига 14:00 Ахмат 0 Химки 0 П1 2.00 Х 3.50 П2 4.00
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Санкт-Паули 0 Вюрцбургер Кик 0 П1 1.60 Х 4.10 П2 5.60
Англия - Чемпионшип 14:30 Лутон Таун 0 Уотфорд 0 П1 4.70 Х 3.70 П2 1.80
Англия - Чемпионшип 14:30 Мидлсбро 0 Куинз Парк Рей 0
Англия - Чемпионшип 14:30 Брентфорд 0 Миллуолл 0 П1 1.63 Х 3.80 П2 6.30
Англия - Чемпионшип 14:30 Шеффилд Уэнсде 0 Бристоль Сити 0 П1 2.05 Х 3.40 П2 3.90
Англия - Первая лига 14:30 Чарльтон Атлет 0 Ипсвич Таун 0 П1 1.93 Х 3.40 П2 4.20
Англия - Первая лига 14:30 Бристоль Ровер 0 Линкольн Сити 0 П1 3.20 Х 3.30 П2 2.30
Англия - Чемпионшип 14:30 Суонси Сити 0 Уиком Уондерер 0 П1 1.54 Х 4.10 П2 7.00
Англия - Чемпионшип 14:30 Сток Сити 0 Престон Норт Э 0 П1 2.15 Х 3.20 П2 3.90
Англия - Первая лига 14:30 Шрусбери Таун 0 Донкастер Рове 0 П1 2.28 Х 3.20 П2 3.30
Англия - Первая лига 14:30 Уиган Атлетик 0 Кру Александра 0 П1 2.50 Х 3.50 П2 2.75
Англия - Премьер-лига 14:30 Ньюкасл Юнайте 0 Вест Хэм Юнайт 0 П1 3.60 Х 3.40 П2 2.15
Англия - Первая лига 14:30 Милтон-Кинс До 0 Портсмут 0 П1 3.30 Х 3.30 П2 2.24
Англия - Первая лига 14:30 Бёртон Альбион 0 Плимут Аргайл 0 П1 2.02 Х 3.60 П2 3.60
Англия - Первая лига 14:30 Рочдейл 0 Аккрингтон Стэ 0 П1 2.60 Х 3.40 П2 2.65
Англия - Первая лига 14:30 Блэкпул 0 Сандерленд 0 П1 2.65 Х 3.20 П2 2.75
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Италия - Серия B 15:00 Эмполи 0 Брешия 0 П1 1.68 Х 3.50 П2 6.00
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Италия - Серия B 15:00 Пескара 0 Виртус Энтелла 0
Италия - Серия B 15:00 Виченца 0 Лечче 0 П1 3.90 Х 3.00 П2 2.20
Италия - Серия А 16:00 Сампдория 0 Верона 0 П1 2.70 Х 3.30 П2 2.75
17 апреля 09:51
автор: Виктор Шарафудинов

Тайсон перешел из «Шахтера» в бразильский «Интернасьонал»

В составе донецкого клуба атакующий полузащитник провел 299 матчей, забив 55 мячей и сделав 78 результативных передач.

Пресс-служба «Интернасьонала» объявила о переходе Тайсона из украинского «Шахтера».

33-летний бразильский атакующий полузащитник расторг контракт с клубом, который ранее выступал в Донецке, и присоединился к команде из Порту-Алегри на правах свободного агента. Контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

Тайсон выступал за «Интернасьонал» в начале своей профессиональной карьеры и в 2010-м стал обладателем Кубка Либертадорес. В августе того же года он перешел в харьковский «Металлист» за 6,3 млн евро. Игроком «Шахтера» бразилец стал в январе 2013-го. Его трансфер обошелся донецкому клубу в 15,24 млн евро.

В своем последнем украинском сезоне Тайсон сыграл за оранжево-черных 24 матча, забив два мяча и сделав одну голевую передачу.

В прошлом году «Интернасьонал» занял второе место в бразильской серии А.

источник: ФК «Интернасьонал»
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