Тайсон перешел из «Шахтера» в бразильский «Интернасьонал»

Пресс-служба «Интернасьонала» объявила о переходе Тайсона из украинского «Шахтера».

33-летний бразильский атакующий полузащитник расторг контракт с клубом, который ранее выступал в Донецке, и присоединился к команде из Порту-Алегри на правах свободного агента. Контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

Тайсон выступал за «Интернасьонал» в начале своей профессиональной карьеры и в 2010-м стал обладателем Кубка Либертадорес. В августе того же года он перешел в харьковский «Металлист» за 6,3 млн евро. Игроком «Шахтера» бразилец стал в январе 2013-го. Его трансфер обошелся донецкому клубу в 15,24 млн евро.

В своем последнем украинском сезоне Тайсон сыграл за оранжево-черных 24 матча, забив два мяча и сделав одну голевую передачу.

В прошлом году «Интернасьонал» занял второе место в бразильской серии А.