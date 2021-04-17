Главный тренер «Славии»: Наказание за расизм на десять матчей при отсутствии доказательств – это шок

Главный тренер «Славии» Индржих Трпишовски прокомментировал новость о дисквалификации защитника своей команды Ондржея Куделу на десять матчей еврокубков за проявление расизма.

«Одного нашего игрока ударили ногой, виновника наказали на четыре игры, – цитирует Трпишовски «Метарайтинг Белоруссия», ссылаясь на Eurofotbal.cz – Другой набросился с кулаками и получил три игры. Игрока, который наступил на лежачего игрока нашей команды, вообще не наказали. А наш футболист получил самое суровое наказание.

Десять матчей при отсутствии доказательств – это шок. Я сначала вообще не поверил, подумал это шутка. Такое наказание может стать серьезным прецедентом в будущем для обвинений без доказательств».

Скандальный инцидент произошел 18 марта во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «Рейнджерс» – «Славия». Кудела оскорбил темнокожего игрока шотландского клуба Глена Камара, а после игры темнокожий футболист из Финляндии избил чеха в подтрибунном помещении.

Камара в итоге был наказан лишь тремя матчами дисквалифкации за нападение на Куделу.