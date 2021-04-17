Кейн повредил голеностоп и может пропустить финал Кубка лиги «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»

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Португалия - Сегунда 1-й тайм, 5' Фейренсе 0 Варзим 0 П1 1.81 Х 3.20 П2 4.70
Франция - Лига 1 13:45 Анже 0 Ренн 0 П1 4.80 Х 3.60 П2 1.82
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Санкт-Паули 0 Вюрцбургер Кик 0 П1 1.62 Х 4.10 П2 5.40
Россия - Премьер-Лига 14:00 Ахмат 0 Химки 0 П1 2.05 Х 3.30 П2 4.10
Англия - Первая лига 14:30 Уиган Атлетик 0 Кру Александра 0 П1 2.28 Х 3.40 П2 3.10
Англия - Первая лига 14:30 Шрусбери Таун 0 Донкастер Рове 0 П1 2.28 Х 3.20 П2 3.30
Англия - Первая лига 14:30 Бёртон Альбион 0 Плимут Аргайл 0 П1 2.02 Х 3.60 П2 3.60
Англия - Первая лига 14:30 Халл Сити 0 Флитвуд Таун 0 П1 1.60 Х 4.00 П2 5.60
Англия - Премьер-лига 14:30 Ньюкасл Юнайте 0 Вест Хэм Юнайт 0 П1 3.40 Х 3.40 П2 2.23
Англия - Чемпионшип 14:30 Ноттингем Форе 0 Хаддерсфилд Та 0 П1 2.08 Х 3.30 П2 4.00
Англия - Чемпионшип 14:30 Сток Сити 0 Престон Норт Э 0 П1 2.15 Х 3.20 П2 3.90
Англия - Чемпионшип 14:30 Суонси Сити 0 Уиком Уондерер 0 П1 1.52 Х 4.30 П2 6.90
Англия - Чемпионшип 14:30 Брентфорд 0 Миллуолл 0 П1 1.61 Х 3.90 П2 6.30
Англия - Чемпионшип 14:30 Мидлсбро 0 Куинз Парк Рей 0
Англия - Первая лига 14:30 Милтон-Кинс До 0 Портсмут 0 П1 3.30 Х 3.30 П2 2.24
Англия - Первая лига 14:30 Чарльтон Атлет 0 Ипсвич Таун 0 П1 1.93 Х 3.40 П2 4.20
Англия - Первая лига 14:30 Рочдейл 0 Аккрингтон Стэ 0 П1 2.60 Х 3.40 П2 2.65
Англия - Первая лига 14:30 Бристоль Ровер 0 Линкольн Сити 0 П1 3.20 Х 3.30 П2 2.30
Англия - Первая лига 14:30 Блэкпул 0 Сандерленд 0 П1 2.65 Х 3.20 П2 2.75
Англия - Чемпионшип 14:30 Шеффилд Уэнсде 0 Бристоль Сити 0 П1 1.98 Х 3.50 П2 4.10
Англия - Чемпионшип 14:30 Лутон Таун 0 Уотфорд 0 П1 4.80 Х 3.80 П2 1.78
Испания - Сегунда 15:00 Луго 0 Алькоркон 0 П1 3.00 Х 2.70 П2 2.90
Италия - Серия B 15:00 Виченца 0 Лечче 0 П1 3.90 Х 3.00 П2 2.20
Италия - Серия B 15:00 Монца 0 Кремонезе 0 П1 2.35 Х 3.00 П2 3.50
Италия - Серия B 15:00 Эмполи 0 Брешия 0 П1 1.63 Х 3.80 П2 5.90
Италия - Серия B 15:00 Пиза 0 Козенца 0 П1 2.05 Х 3.20 П2 4.00
Италия - Серия B 15:00 Пескара 0 Виртус Энтелла 0
Италия - Серия B 15:00 Салернитана 0 Венеция 0 П1 3.60 Х 3.00 П2 2.30
Италия - Серия B 15:00 Реджина 0 Реджана 0 П1 1.83 Х 3.30 П2 5.10
Италия - Серия А 16:00 Кротоне 0 Удинезе 0 П1 4.20 Х 3.70 П2 1.90
17 апреля 11:41
автор: Виктор Шарафудинов

Кейн повредил голеностоп и может пропустить финал Кубка лиги «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»

Нападающий сборной Англии был заменен в концовке выездного матча «шпор» против «Эвертона».

Гарри Кейн может пропустить два ближайших матча «Тоттенхэма», включая финал Кубка английской лиги против «Манчестер Сити».

Об этом рассказал главный тренер лондонского клуба Жозе Моуринью после ничьей 2:2 в выездной игре 32-го тура чемпионата Англии против «Эвертона».

«Я бы тоже хотел бы насколько серьезная травма у Кейна, но пока рано говорить. Мы все опасаемся, что он не сможет сыграть в среду с «Саутгемптоном» и в воскресенье в финале Кубка Лиги, но посмотрим», – рассказал Моуринью в интервью для BBC.

Кейн подвернул голеностоп после неудачного прыжка в компенсированное время. В игре против «Эвертона» Гарри сделал дубль.

В нынешнем сезоне нападающий сборной Англии забил 21 гол и сделал 13 результативных передач в 30 матчах АПЛ.

Финал Кубка английской лиги «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» состоится 25 апреля.

источник: BBC
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