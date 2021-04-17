Кейн повредил голеностоп и может пропустить финал Кубка лиги «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»

Гарри Кейн может пропустить два ближайших матча «Тоттенхэма», включая финал Кубка английской лиги против «Манчестер Сити».

Об этом рассказал главный тренер лондонского клуба Жозе Моуринью после ничьей 2:2 в выездной игре 32-го тура чемпионата Англии против «Эвертона».

«Я бы тоже хотел бы насколько серьезная травма у Кейна, но пока рано говорить. Мы все опасаемся, что он не сможет сыграть в среду с «Саутгемптоном» и в воскресенье в финале Кубка Лиги, но посмотрим», – рассказал Моуринью в интервью для BBC.

Кейн подвернул голеностоп после неудачного прыжка в компенсированное время. В игре против «Эвертона» Гарри сделал дубль.

В нынешнем сезоне нападающий сборной Англии забил 21 гол и сделал 13 результативных передач в 30 матчах АПЛ.