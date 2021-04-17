Шамиль Газизов: Сыграет Урунов против «Спартака» или нет, решит главный тренер «Уфы»

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 5' Фейренсе 0 Варзим 0 П1 1.75 Х 3.30 П2 4.80
Франция - Лига 1 13:45 Анже 0 Ренн 0 П1 4.80 Х 3.60 П2 1.82
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Санкт-Паули 0 Вюрцбургер Кик 0 П1 1.58 Х 4.20 П2 5.70
Россия - Премьер-Лига 14:00 Ахмат 0 Химки 0 П1 2.05 Х 3.30 П2 4.10
Англия - Чемпионшип 14:30 Лутон Таун 0 Уотфорд 0 П1 4.80 Х 3.80 П2 1.78
Англия - Чемпионшип 14:30 Ноттингем Форе 0 Хаддерсфилд Та 0 П1 2.08 Х 3.30 П2 4.00
Англия - Первая лига 14:30 Халл Сити 0 Флитвуд Таун 0 П1 1.60 Х 4.00 П2 5.60
Англия - Первая лига 14:30 Бёртон Альбион 0 Плимут Аргайл 0 П1 2.02 Х 3.60 П2 3.60
Англия - Чемпионшип 14:30 Шеффилд Уэнсде 0 Бристоль Сити 0 П1 1.98 Х 3.50 П2 4.10
Англия - Первая лига 14:30 Чарльтон Атлет 0 Ипсвич Таун 0 П1 1.93 Х 3.40 П2 4.20
Англия - Первая лига 14:30 Бристоль Ровер 0 Линкольн Сити 0 П1 3.20 Х 3.30 П2 2.30
Англия - Премьер-лига 14:30 Ньюкасл Юнайте 0 Вест Хэм Юнайт 0 П1 3.40 Х 3.40 П2 2.23
Англия - Чемпионшип 14:30 Суонси Сити 0 Уиком Уондерер 0 П1 1.52 Х 4.30 П2 6.90
Англия - Чемпионшип 14:30 Сток Сити 0 Престон Норт Э 0 П1 2.15 Х 3.20 П2 3.90
Англия - Чемпионшип 14:30 Мидлсбро 0 Куинз Парк Рей 0
Англия - Чемпионшип 14:30 Брентфорд 0 Миллуолл 0 П1 1.63 Х 3.80 П2 6.30
Англия - Первая лига 14:30 Блэкпул 0 Сандерленд 0 П1 2.65 Х 3.20 П2 2.75
Англия - Первая лига 14:30 Рочдейл 0 Аккрингтон Стэ 0 П1 2.60 Х 3.40 П2 2.65
Англия - Первая лига 14:30 Шрусбери Таун 0 Донкастер Рове 0 П1 2.28 Х 3.20 П2 3.30
Англия - Первая лига 14:30 Уиган Атлетик 0 Кру Александра 0 П1 2.28 Х 3.40 П2 3.10
Англия - Первая лига 14:30 Милтон-Кинс До 0 Портсмут 0 П1 3.30 Х 3.30 П2 2.24
Италия - Серия B 15:00 Эмполи 0 Брешия 0 П1 1.63 Х 3.80 П2 5.90
Испания - Сегунда 15:00 Луго 0 Алькоркон 0 П1 3.00 Х 2.70 П2 2.90
Италия - Серия B 15:00 Пескара 0 Виртус Энтелла 0
Италия - Серия B 15:00 Реджина 0 Реджана 0 П1 1.83 Х 3.30 П2 5.10
Италия - Серия B 15:00 Салернитана 0 Венеция 0 П1 3.60 Х 3.00 П2 2.30
Италия - Серия B 15:00 Пиза 0 Козенца 0 П1 2.05 Х 3.20 П2 4.00
Италия - Серия B 15:00 Виченца 0 Лечче 0 П1 3.90 Х 3.00 П2 2.20
Италия - Серия B 15:00 Монца 0 Кремонезе 0 П1 2.35 Х 3.00 П2 3.50
Италия - Серия А 16:00 Кротоне 0 Удинезе 0 П1 4.20 Х 3.70 П2 1.90
17 апреля 11:48
автор: Виктор Шарафудинов

Шамиль Газизов: Сыграет Урунов против «Спартака» или нет, решит главный тренер «Уфы»

Узбекский полузащитник лишь два дня назад приступил к тренировкам после травмы.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о состоянии команды накануне выездного матча 26-го чемпионата России против московского «Спартака».

«Все ребята чувствуют себя нормально, – отметил Газизов в интервью для «Спорт-Экспресса». – Команда в хорошем настроении, травмированных нет. Все в строю. Сможет ли сыграть Урунов? Это будет решать главный тренер. У Остона была травма, он начал тренироваться только два дня назад. Сыграет он или нет – будет известно только завтра. По арендному соглашению он имеет право сыграть против «Спартака».

Матч «Спартак» – «Уфа» состоится завтра, 17 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени.

Урунов вернулся в «Уфу» из «Спартака» в феврале нынешнего года. Уфимский клуб арендовал 20-летнего узбекского полузащитника до конца сезона. После зимней паузы Остон сыграл пять матчей, но пропустил предыдущую игру команды против «Ахмата» (3:0 дома).

источник: «Спорт-Экспресс»
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