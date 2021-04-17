Шамиль Газизов: Сыграет Урунов против «Спартака» или нет, решит главный тренер «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о состоянии команды накануне выездного матча 26-го чемпионата России против московского «Спартака».

«Все ребята чувствуют себя нормально, – отметил Газизов в интервью для «Спорт-Экспресса». – Команда в хорошем настроении, травмированных нет. Все в строю. Сможет ли сыграть Урунов? Это будет решать главный тренер. У Остона была травма, он начал тренироваться только два дня назад. Сыграет он или нет – будет известно только завтра. По арендному соглашению он имеет право сыграть против «Спартака».

Матч «Спартак» – «Уфа» состоится завтра, 17 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени.

Урунов вернулся в «Уфу» из «Спартака» в феврале нынешнего года. Уфимский клуб арендовал 20-летнего узбекского полузащитника до конца сезона. После зимней паузы Остон сыграл пять матчей, но пропустил предыдущую игру команды против «Ахмата» (3:0 дома).