Сердар Азмун: Для меня победы команды намного важнее, чем личные достижения

Нападающий питерского «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал лидерство в снайперской гонке чемпионата России.

— Для меня победы команды намного важнее, чем личные достижения. Но это не только ко мне относится — так считает каждый игрок в «Зените». Причем самое главное для нас всех сейчас — сделать хет-трик один на всех — то есть в третий раз подряд привести «Зенит» к чемпионству, — приводит слова 26-летнего футболиста «Матч ТВ».

Сегодня в 19:00 мск в 26-м туре РПЛ состоится Winline Derby «Краснодар» – «Зенит».

Подопечные Сергея Семака лидируют в турнирной таблице с 54 очками, у краснодарской команды 34 очка и десятое место.