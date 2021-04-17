Сердар Азмун: Для меня победы команды намного важнее, чем личные достижения

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 5' Фейренсе 0 Варзим 0 П1 1.81 Х 3.20 П2 4.70
Франция - Лига 1 13:45 Анже 0 Ренн 0 П1 4.80 Х 3.60 П2 1.82
Россия - Премьер-Лига 14:00 Ахмат 0 Химки 0 П1 2.05 Х 3.30 П2 4.10
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Санкт-Паули 0 Вюрцбургер Кик 0 П1 1.62 Х 4.10 П2 5.40
Англия - Чемпионшип 14:30 Ноттингем Форе 0 Хаддерсфилд Та 0 П1 2.08 Х 3.30 П2 4.00
Англия - Чемпионшип 14:30 Шеффилд Уэнсде 0 Бристоль Сити 0 П1 1.98 Х 3.50 П2 4.10
Англия - Первая лига 14:30 Бристоль Ровер 0 Линкольн Сити 0 П1 3.20 Х 3.30 П2 2.30
Англия - Первая лига 14:30 Уиган Атлетик 0 Кру Александра 0 П1 2.28 Х 3.40 П2 3.10
Англия - Первая лига 14:30 Шрусбери Таун 0 Донкастер Рове 0 П1 2.28 Х 3.20 П2 3.30
Англия - Первая лига 14:30 Чарльтон Атлет 0 Ипсвич Таун 0 П1 1.93 Х 3.40 П2 4.20
Англия - Чемпионшип 14:30 Сток Сити 0 Престон Норт Э 0 П1 2.15 Х 3.20 П2 3.90
Англия - Чемпионшип 14:30 Суонси Сити 0 Уиком Уондерер 0 П1 1.52 Х 4.30 П2 6.90
Англия - Чемпионшип 14:30 Лутон Таун 0 Уотфорд 0 П1 4.80 Х 3.80 П2 1.78
Англия - Премьер-лига 14:30 Ньюкасл Юнайте 0 Вест Хэм Юнайт 0 П1 3.40 Х 3.40 П2 2.23
Англия - Первая лига 14:30 Бёртон Альбион 0 Плимут Аргайл 0 П1 2.02 Х 3.60 П2 3.60
Англия - Первая лига 14:30 Халл Сити 0 Флитвуд Таун 0 П1 1.60 Х 4.00 П2 5.60
Англия - Чемпионшип 14:30 Брентфорд 0 Миллуолл 0 П1 1.61 Х 3.90 П2 6.30
Англия - Чемпионшип 14:30 Мидлсбро 0 Куинз Парк Рей 0
Англия - Первая лига 14:30 Рочдейл 0 Аккрингтон Стэ 0 П1 2.60 Х 3.40 П2 2.65
Англия - Первая лига 14:30 Блэкпул 0 Сандерленд 0 П1 2.65 Х 3.20 П2 2.75
Англия - Первая лига 14:30 Милтон-Кинс До 0 Портсмут 0 П1 3.30 Х 3.30 П2 2.24
Италия - Серия B 15:00 Пескара 0 Виртус Энтелла 0
Испания - Сегунда 15:00 Луго 0 Алькоркон 0 П1 3.00 Х 2.70 П2 2.90
Италия - Серия B 15:00 Салернитана 0 Венеция 0 П1 3.60 Х 3.00 П2 2.30
Италия - Серия B 15:00 Реджина 0 Реджана 0 П1 1.83 Х 3.30 П2 5.10
Италия - Серия B 15:00 Пиза 0 Козенца 0 П1 2.05 Х 3.20 П2 4.00
Италия - Серия B 15:00 Монца 0 Кремонезе 0 П1 2.35 Х 3.00 П2 3.50
Италия - Серия B 15:00 Виченца 0 Лечче 0 П1 3.90 Х 3.00 П2 2.20
Италия - Серия B 15:00 Эмполи 0 Брешия 0 П1 1.63 Х 3.80 П2 5.90
Италия - Серия А 16:00 Сампдория 0 Верона 0 П1 2.80 Х 3.20 П2 2.75
17 апреля 12:11
автор: Артем Спиридонов

Сердар Азмун: Для меня победы команды намного важнее, чем личные достижения

Иранец с 15 голами возглавляет список бомбардиров РПЛ.

Нападающий питерского «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал лидерство в снайперской гонке чемпионата России.

— Для меня победы команды намного важнее, чем личные достижения. Но это не только ко мне относится — так считает каждый игрок в «Зените». Причем самое главное для нас всех сейчас — сделать хет-трик один на всех — то есть в третий раз подряд привести «Зенит» к чемпионству, — приводит слова 26-летнего футболиста «Матч ТВ».

Сегодня в 19:00 мск в 26-м туре РПЛ состоится Winline Derby «Краснодар» – «Зенит».

Подопечные Сергея Семака лидируют в турнирной таблице с 54 очками, у краснодарской команды 34 очка и десятое место.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Вячеслав Буцаев покинул пост главного тренера "Нефтехимика"Три очка Панарина помогли "Рейнджерс" победить "Нью-Джерси"Интересные факты о Гжегоже КрыховякеКак выглядит без своего трико "королева горных лыж"Ягудин не сдержал эмоций после выступления ТуктамышевойТрусова сделала заявление об уходе от Плющенко
Полный триумф, да еще и с гимном. Российские фигуристы впервые выиграли командный ЧМ
Сборная России завоевала золото командного чемпионата мира по фигурному катанию в Осаке с космическим отрывом от преследователей по сумме баллов.
Как «Авангард» может победить ЦСКА после 18 поражений в 20 матчах
Судя по статистике, «Авангард» - один из самых удобных соперников для ЦСКА. Однако это не отменяет интригу в финале Кубка Гагарина-2021.
Эта женщина родила Гризманну трех детей в один день, но… в разные годы. Ставка на красоту #24
Очередной героиней нашей рубрики стала Эрика Чоперена - супруга звезды "Барселоны" и сборной Франции Антуана Гризманна.
Легкое движение руки датского футболиста принесло жителю России 2,3 миллиона рублей
Один из игроков БК "Лига Ставок" сорвал приличный куш благодаря тройному экспрессу на первые матчи европейского футбольного уик-энда.
«У «Краснодара» слабые защитники. «Зенит» победит в гостях 2:1″. Ловчев — о главном матче 26-го тура
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит», который состоится 17 апреля.
«Играть с ЦСКА не так уж сложно, «Сочи» сделает ничью 1:1». Прогноз Ловчева
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ «Сочи» — ЦСКА, который состоится 18 апреля.
«Дисквалификация Гилерме не помешает «Локо» победить ростовчан». Прогноз Ловчева
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов», который состоится 17 апреля.
Почему «Ман Сити» не выиграет ЛЧ, а «Реал» не станет чемпионом. Полезная статистика для любителей ставок
"Плеймейкер" проверил, как часто клубам удавалось совместить победы в Лиге чемпионов и своем национальном чемпионате. Исходя из этого, мы оценили перспективы четырех полуфиналистов ЛЧ-2021 - "Реала", "ПСЖ", "Челси" и "Манчестер Сити" - на финише клубного сезона.
В судейскую заходил — давления не оказывал. КДК РФС вынес интересный вердикт по «делу Сухины и Козловцева»
Начальники "Локомотива" и "Спартака" Станислав Сухина и Василий Козловцев заплатят штраф, а дисквалифицирована в итоге "РЖД Арена".
В «Авангард» не верят, но Омск готов удивить ЦСКА. Расклад на финал Кубка Гагарина
«Плеймейкер» - о перспективах «Авангарда» в стартующем 18 апреля в Москве финале плей-офф КХЛ.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Югорский лыжный марафон. Большунов, Легков, Непряева, Сорина, Ступак, Устюгов и другие. 10.04.2021.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика