В «Фиорентине» не знают, когда Кокорин вновь сможет играть

Пресс-служба «Фиорентины» сообщила о состоянии здоровья Александра Кокорина.

«У нас пока нет сроков по возвращению Кокорина на поле. Мы смотрим шаг за шагом. Сколько матчей он пропустит еще тоже неизвестно», – ответили во Флоренции в ответ на запрос «Спорт-Экспресса».

Кокорин пропустил пять последних матчей «Фиорентины» из-за травмы бедра, полученной 3 марта в домашней игре против «Ромы». Александр не будет заявлен и на выездную встречу флорентийцев против «Сассуоло».

Матч 31-го тура чемпионата «Сассуоло» – «Фиорентина» состоится сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени.