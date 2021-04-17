Яя Туре: Очень хочу работать тренером в «Барселоне»

Бывший полузащитник «Барселоны» Яя Туре заявил о том, что он хотел бы вернуться в каталонский клуб в качестве тренера.

«Я заканчиваю обучение на тренера, – сообщил Туре в интервью для Diario Sport. – Для меня «Барса» – это та команда, где я хотел бы оказаться.

Я хочу работать в «Барселоне» в любом качестве: в «Барселоне Б» или в академии. Я бы с удовольствием поработал в Ла Масии, ведь у меня все еще есть дом в Барселоне.

Я знаю, что в «Барселоне» меня очень сильно любили. Уйти было очень сложным решением. У меня там было все – футбол и прекрасная жизнь. Рядом играли лучшие: Иньеста и Хави. Я всегда хотел вернуться в «Барселону».

Туре выступал за каталонский клуб с 2007 по 2010 годы, а затем перешел в «Манчестер Сити» за 30 миллионов евро.