Понсе – о предстоящем матче «Спартака» с «Уфой»: Надеемся на три очка

Форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе поделился ожиданиями от предстоящего матча.

— «Уфа» – опасный соперник, потому что они будут биться за право остаться в РПЛ. Игра будет напряженная, полная страстей, и нам нужно будет выложиться на 100 процентов, чтобы добиться успеха в ней. Надеемся, что сможем завоевать три очка в этой игре, — сказал Понсе в интервью клубному youtube-каналу.

Добавим, что команда Доменико Тедеско занимает второе место в турнирной таблице с 47 очками, у уфимского клуба 17 очков и 15-е место.