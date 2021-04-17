«Ахмат» и «Химки» объявили составы на стартовый матч 26-го тура чемпионата России

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Химок» на первую игру 26-го тура чемпионата России.
«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Ненахов, Ромеро, Нижич, Богосавац, Ильин, Швец, Силва, Харин, Алмаши.
Запасные: Мелихов, Шелия, Кармаев, Пуцко, Адуев, Бериша, Янку, Х.Кадыров, Тимофеев, Садулаев, Мелкадзе, А.Кадыров.
«Химки»: Лантратов, Логашов, Идову, Тихий, Данилкин, Камышев, Дагерстол, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Себаи.
Запасные: Хомич, Генералов, Филин, Гапон, Тихонов, Корян, Могилевец, Алиев, Конате, Жумабеков.