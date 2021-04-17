Криштиану Роналду пропустит выездной матч «Ювентуса» против «Аталанты»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло сообщил, что Криштиану Роналду не сможет помочь команде в выездном матче против «Аталанты» из-за травмы бедра.

«В воскресенье у нас будет отсутствовать очень важный игрок, – цитирует Пирло Football Italia. – Роналду пропустит игру из-за проблем с мышцей бедра. Было бы слишком рискованно везти его в Бергамо.

Мы надеемся, что Криштиану будет готов к среде. Проблема возникла после последней игры против «Дженоа». На этой неделе он не смог работать на тренировках так, как хотел, и мы решили не рисковать. В стартовом составе выйдет Пауло Дибала».

Роналду возглавляет список лучших бомбардиров серии А, забив 25 голов в 27 встречах.

Матч «Ювентус» – «Аталанта» состоится 18 апреля и начнется в 16:00 по московскому времени.