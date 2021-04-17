Паулу Барбоза: Витория на хорошем счету в Португалии

Известный португальский агент Паулу Барбоза поделился мнением о возможном назначении экс-наставника «Бенфики» Руя Витории на пост главного тренера красно-белых.

— Витория — очень талантливый тренер, который отметился большим успехом в «Бенфике». Он на хорошем счету в Португалии, его умения высоко ценятся. Если Витория действительно возглавит «Спартак», у него есть все шансы достичь больших результатов. Это компетентный специалист с опытом работы за границей. Для «Спартака» это будет хороший выбор, — цитирует агента телеканал «Матч ТВ».

Добавим, что 51-летний специалист дважды становился чемпионом Португалии с «Бенфикой».