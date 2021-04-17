«Локомотив» – «Ростов». Коченков заменит Гильерме в матче 26-го тура РПЛ

Наставник красно-зеленых Марко Николич и главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объявили стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата России.
«Локомотив»: Коченков, Рыбус, Чорлука, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Крыховяк, Смолов, Камано.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Глебов, Хашимото, Алмквист, Гигович, Полоз, Соу.
Напомним, встреча пройдет в Москве и начнется в 16:30 мск.
Добавим, что в данный момент «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 46 очков. У «Ростова» – 40 очков и девятая позиция.