«Локомотив» – «Ростов». Коченков заменит Гильерме в матче 26-го тура РПЛ

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Англия - Первая лига 2-й тайм, 83' Бёртон Альбион 0 Плимут Аргайл 1 П1 21.0 Х 5.80 П2 1.17
Англия - Первая лига 2-й тайм, 82' Рочдейл 2 Аккрингтон Стэ 1
Англия - Первая лига 2-й тайм, 84' Блэкпул 1 Сандерленд 0 П1 1.15 Х 6.20 П2 23.0
Англия - Первая лига 2-й тайм, 82' Милтон-Кинс До 1 Портсмут 0
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 77' Ноттингем Форе 0 Хаддерсфилд Та 2 П1 31.0 Х 33.0 П2 1.01
Англия - Первая лига 2-й тайм, 78' Бристоль Ровер 0 Линкольн Сити 1 П1 24.0 Х 7.10 П2 1.12
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 79' Шеффилд Уэнсде 1 Бристоль Сити 0 П1 1.04 Х 17.0 П2 32.0
Англия - Первая лига 2-й тайм, 86' Шрусбери Таун 0 Донкастер Рове 2
Англия - Первая лига 2-й тайм, 81' Уиган Атлетик 2 Кру Александра 0
Англия - Первая лига 2-й тайм, 81' Чарльтон Атлет 0 Ипсвич Таун 0 П1 5.10 Х 1.37 П2 6.70
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 80' Суонси Сити 0 Уиком Уондерер 2 П1 13.0 Х 4.70 П2 1.30
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 81' Сток Сити 0 Престон Норт Э 0 П1 4.80 Х 1.40 П2 7.80
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 78' Лутон Таун 1 Уотфорд 0 П1 1.20 Х 5.70 П2 17.0
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 83' Ньюкасл Юнайте 2 Вест Хэм Юнайт 2 П1 1.12 Х 7.90 П2 30.0
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 82' Брентфорд 0 Миллуолл 0 П1 4.50 Х 1.35 П2 9.80
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 79' Мидлсбро 1 Куинз Парк Рей 2
Англия - Первая лига 2-й тайм, 78' Халл Сити 2 Флитвуд Таун 1
Италия - Серия B 2-й тайм, 55' Реджина 1 Реджана 1 П1 2.75 Х 2.08 П2 4.50
Испания - Сегунда 2-й тайм, 56' Луго 1 Алькоркон 1 П1 3.80 Х 2.00 П2 3.50
Италия - Серия B не начался Пескара 0 Виртус Энтелла 0
Италия - Серия B 2-й тайм, 54' Салернитана 0 Венеция 1 П1 11.0 Х 5.20 П2 1.30
Италия - Серия B 2-й тайм, 56' Пиза 1 Козенца 0 П1 1.27 Х 5.80 П2 12.0
Италия - Серия B 2-й тайм, 56' Эмполи 3 Брешия 1 П1 1.01 Х 35.0 П2 30.0
Италия - Серия B 2-й тайм, 58' Виченца 0 Лечче 1 П1 13.0 Х 4.80 П2 1.30
Италия - Серия B 2-й тайм, 56' Монца 2 Кремонезе 0 П1 1.07 Х 14.0 П2 21.0
Италия - Серия А 1-й тайм, 13' Кротоне 0 Удинезе 0 П1 3.50 Х 3.30 П2 2.15
Италия - Серия А 1-й тайм, 12' Сампдория 0 Верона 0 П1 6.80 Х 5.40 П2 1.40
Германия - Бундеслига 16:30 Аугсбург 0 Арминия 0 П1 2.34 Х 3.40 П2 3.20
Германия - Бундеслига 16:30 Боруссия М 0 Айнтрахт Ф 0 П1 2.45 Х 3.90 П2 2.70
Германия - Бундеслига 16:30 Унион 0 Штутгарт 0 П1 2.14 Х 3.40 П2 3.60
17 апреля 15:26
автор: Артем Спиридонов

«Локомотив» – «Ростов». Коченков заменит Гильерме в матче 26-го тура РПЛ

Бразилец был дисквалифицирован по итогам дерби со «Спартаком» (2:0).

Наставник красно-зеленых Марко Николич и главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объявили стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата России.

«Локомотив»: Коченков, Рыбус, Чорлука, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Крыховяк, Смолов, Камано.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Глебов, Хашимото, Алмквист, Гигович, Полоз, Соу.

Напомним, встреча пройдет в Москве и начнется в 16:30 мск.

Добавим, что в данный момент «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 46 очков. У «Ростова» – 40 очков и девятая позиция.

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